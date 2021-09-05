Gazeteci Sari Ceradat, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Batı Şeria’nın El-Halil kentine bağlı Sair beldesine düzenlediği baskında 5’i çocuk 7 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Ceradat, gözaltına alınan çocukların yaş ortalamalarının 14 olduğunu ifade etti.

Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail askerlerinin Beytullahim’in Cenata beldesi ile Cenin kentinden de 4 Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.