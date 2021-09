New York Times'ın haberine göre, Facebook'ta siyahi erkeklerin bulunduğu bir videoyu izleyen kişilere, "Primatlar hakkında videolar görmeye devam etmek" isteyip istemediklerini soran, otomatik olarak oluşturulmuş bir istek kutusu çıktı.

İngiliz Daily Mail'in sayfasında Haziran 2020'de paylaşılan videodaki yüz tanıma teknolojisi hatası, büyük tepki topladı.

Um. This “keep seeing” prompt is unacceptable, @Facebook. And despite the video being more than a year old, a friend got this prompt yesterday. Friends at FB, please escalate. This is egregious. pic.twitter.com/vEHdnvF8ui