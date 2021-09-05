Berlin'in simgesi olan binalara yansıtılan sanatsal ve görsel illüstrasyonlar ilgiyle izlendi. Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl 17'nci Işık Festivali düzenleniyor.

Kentin simgesi 75 binaya yüksek çözünürlüklü 3D projektörlerle farklı sanatçıların hazırladığı sanatsal ve görsel illüstrasyonlar müzik eşliğinde yansıtıldı.

Binalar 3D projeksiyonlarla aydınlatıldı

Berlin Katedrali, Brandenburg Kapısı ve Berlin Televizyon Kulesi gibi binalara yansıtılan renkli görüntüler büyük ilgi gördü.

Berlin Işık Festivali, 12 Eylül’e kadar sürecek.