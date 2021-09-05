Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 15:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
17. Berlin Işık Festivali başladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl 17’nci Işık Festivali düzenleniyor. 12 Eylül’e kadar sürecek festivalde, 75 binanın dış cephesi 3D teknolojisi ile ışıklandırıldı.
Berlin'in simgesi olan binalara yansıtılan sanatsal ve görsel illüstrasyonlar ilgiyle izlendi. Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl 17'nci Işık Festivali düzenleniyor.
Kentin simgesi 75 binaya yüksek çözünürlüklü 3D projektörlerle farklı sanatçıların hazırladığı sanatsal ve görsel illüstrasyonlar müzik eşliğinde yansıtıldı.
Binalar 3D projeksiyonlarla aydınlatıldı
Berlin Katedrali, Brandenburg Kapısı ve Berlin Televizyon Kulesi gibi binalara yansıtılan renkli görüntüler büyük ilgi gördü.
Berlin Işık Festivali, 12 Eylül’e kadar sürecek.
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