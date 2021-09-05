Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mısır'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin doğusunda, Kahire-Süveyş kara yolunda yolcu otobüsü devrildi.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.
Türkiye'den taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinden Kahire'ye giden otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır'a başsağlığı diliyoruz" ifadesi yer aldı.
Etiketler: Mısır
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