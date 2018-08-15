BM Yemen Koordinatörü yaralı çocukları ziyaret ederken ağladı

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Yemen’in Sa’da kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlerin düzenlediği ve 40’tan fazla çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Lise Grande ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in olayla ilgili acil ve bağımsız bir inceleme yapılması emrini verdiğini söyledi.

Grande, yaralı çocukları hastanede ziyaret ederken gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olmadı.

Kaynak: Reuters