Afganistan’da intihar saldırısı: 48 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında özel bir okula intihar saldırısı düzenlendiği açıklandı.
İçişleri Sözcüsü Nacib Daniş, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki Mahdi Mevud eğitim merkezi içerisinde patlattığını söyledi.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mecruh yaptığı açıklamada, saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
Saldırının etkisiyle bölgedeki evlerin camları kırıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA