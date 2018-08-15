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Hollanda’nın Schiphol Havalimanı'nda kırmızı alarm

Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu. Sorunun hava trafiğindeki kontrolden kaynaklandığı ortaya çıkınca uçuşlar normale döndü.

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Hollandanın Schiphol Havalimanında kırmızı alarm

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Schiphol havalimanında, sistemde meydana gelen çökme nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Havalimanı yetkililerinin Twitter’dan yaptığı açıklamada önce, "Şu anda havalimanımızda iniş ve kalkışlar yapılmamaktadır. Hava trafik kontrolü bu konuyu araştırıyor. Bilgi güncellemesi yapılacaktır. Lütfen mevcut uçuş durumlarınızı sitemizden ya da uçuş uygulamamızdan kontrol edin" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer daha sonra yaptığı açıklamada ise, hava trafiğinin tekrar başladığını duyurdu.

Kaynak: İHA

Etiketler: schiphol havalimanı, kırmızı alarm, Hollanda
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