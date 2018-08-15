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YPG/PKK 6 yılda 52 Kürt siyasetçiyi katletti

Terör örgütü YPG/PKK, 2011-2016 yıllarında Suriye'nin kuzeyinde kendisine muhalif Kürt partilerin önde gelen isimlerinden 52 kişiyi katletti.

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YPG/PKK 6 yılda 52 Kürt siyasetçiyi katletti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil merkezli Basnews, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki ihlallerine ilişkin Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) tarafından hazırlanan raporu yayınladı. 

Raporda, örgütün, ENKS çatısı altında yer alıp kendisine muhalif olan Kürt siyasileri kaçırıp uzun bir müddet zindanlarda tuttuktan sonra öldürdüğü ifade edildi.

Örgütün Kürt siyasetçilere yönelik infaz dalgasının, Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde başladığı, 2011 yılında bağımsız siyasetçi ve aktivist Meşal Temo'nun hedef alındığı kaydedildi.

Suriye'nin kuzeyinde elinde tuttuğu bölgelerde YPG/PKK'nın şimdiye kadar 52 siyasetçiyi katlettiği, son olarak Aralık 2016'da Abdo Muhammed Habeş'in infaz edildiği aktarıldı. 

35 ENKS üyesi hala zindanlarda

Raporda, açıklamalarına yer verilen ENKS çatısı altındaki Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) Üyesi Kave Azizi, "35 üst düzey siyasetçi hala zindanlarda alıkonulmaya devam ediyor. PYD tarafından 20 büromuz yakıldı. Bazı büroların 4 defa yakıldığı da oldu." dedi.

ENKS Üyesi Şervan Hacı ise, YPG/PKK'nın IKBY'de Suriyeli Peşmergeler olarak görev yapan ailelere, çocuklarının Suriye'ye dönmemesi ve Peşmerge saflarını bırakmaması halinde bir hafta içinde Suriye'yi terk etmeleri tehdidinde bulunduğunu söyledi. 

Kaynak: AA

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