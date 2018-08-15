Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na saldırının arkasından PKK çıktı

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı düzenleyen ve Hollanda güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüphelinin Ercan Polater olduğu öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranıyor

11 Ağustos'ta yerel saatle 22.10'da Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na düzenlenen molotofkokteylli saldırının faili, Hollanda polisince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin 1983 doğumlu Ercan Polater olduğu tespit edildi.

PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen Polater, kapatılan Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2012 yılından itibaren kırmızı bülten ile aranıyor.

Hollanda mülteci başvurusunu kabul etmiş

Hollanda'da 2004'te gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan Ercan Polater, söz konusu ülkeye mülteci statüsünde iltica başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilen Polater, gittiği ülkelerde gözaltına alınsa da Hollanda'nın verdiği mülteci statüsü nedeniyle serbest bırakıldı.

Türkiye'nin talebi üzerine 16 Temmuz 2012'de Bulgaristan'da yakalanan Polater, Hollanda tarafından 2004'te verilen mültecilik statüsü nedeniyle iade edilmedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Polater'in Hollanda'da yaşadığının belirlenmesinin ardından 2016'da Hollanda makamları ile irtibata geçen Türk yetkilileri, şüphelinin "kırmızı bülten ile arandığını" belirterek iadesini talep etti. Ancak Hollanda makamları bu başvuruyu reddetti.

Geçen yıl Belçika'da Amsterdam'dan Belçika'ya gelen bir uçakta olduğu belirlenen Polater söz konusu ülkede de gözaltına alındı. Daha sonra Hollanda tarafından verilen oturma izni ve yerleşim belgesi üzerinden çıkan şüpheli, Brüksel savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Türk makamlarının, Başkonsolosluğa düzenlenen molotofkokteylli saldırının ardından tekrar Hollanda ile irtibata geçerek Polater'in iadesini talep ettikleri öğrenildi.

Polater'in BM ve Interpol kararlarına rağmen mülteci statüsü bulunuyor

Öte yandan, mültecilerin hukuki statüsünü düzenleyen BM sözleşmesi doğrultusunda iltica talebinde bulunan bir kişiye kendi ülkesinde terör kapsamında suç işlemesi durumunda mültecilik statüsünün verilmemesi gerekiyor. Geçen yıl Interpol Genel Kurulunda da bu kapsamda bir karar alınmıştı.

Kaynak: AA