Filistin İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edecek

Filistin Yerleşim Yerleri ile Mücadele Heyeti Başkanı Velid Assaf, İsrail mahkemelerinden yıkımın durdurulması ve halkın göç ettirilmemesi kararının çıkmaması durumunda, köy halkı ve temsil ettiği heyet adına Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını söyledi.

Öte yandan Velid Assaf, “İşgalci İsrail, köy halkını atık suların aktığı, çevre bakımından yaşamaya elverişsiz Akabe ec-Caber bölgesine göç ettirmek istiyor” dedi.

Assaf, göç ettirilmek istenen bölgenin atık su havuzlarına yaklaşık 400 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, İsrail’in hazırladığı çevre raporlarında bölgeden en az 700 metre uzakta durulması gerektiği uyarısı yapıldığını vurguladı.

Assaf ayrıca, Han el-Ahmer köyünde önümüzdeki hafta yeni gösteriler düzenleneceğini ve gösterilerin devam edeceğini açıkladı.

Han el-Ahmer’i Kurtarın Kampanyası Koordinatörü Abdullah Ebu Rahme ise İsrail Yüksek Mahkemesi'nde olan Han el-Ahmer davasının birkaç gün erteleneceğini ama sonucun göç ve yıkım olacağını söyledi.

İsrail Han el-Ahmer'i neden yıkmak istiyor?

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Kaynak: AA, Sadaa