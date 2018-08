Japonya'da Jetgiller'i andıran restoranlar büyük ilgi görüyor

Japonya’nın başkenti Tokyo'da sushi restoranlarında sunulan, her ürünün otomatik bant sistemi ile müşteriye ulaştırıldığı sistemde, müşteriler garsona ihtiyaç duymaksızın sipariş verip servis alabiliyor. Restoranlar servis şekliyle 1960’lı yıllardan itibaren geleceğin teknolojisini anlatan ütopik çizgi film Jetgiller’i hatırlatıyor.

Her şey için bir ekran

Masalarda bulunan dokunmatik ekranlarla sipariş veren müşteriler, siparişlerini her masanın başında bulunan bant sistemi üzerinden alıyor. Ekranda farklı dil seçenekleri de var. Dokunmatik ekran, Japon eğlence kültürünün örneklerini de sergiliyor.

Önce oyun, sonra hesap

Ödenecek hesap miktarı için ise yine masadaki bant sistemi kullanılıyor. Boş tabakları masanın başında bulunan kapalı bant sisteminden aşağıya atan müşterileri atılan her 5 tabak sonrası sürpriz bekliyor. Her 5 boş tabak için oyun hakkı kazanan müşteriler, ekranda farklı karakterlerin mücadelesi üzerine kurulu oyunu kazanmaları halinde küçük hediyeler kazanıyor. Atılan tabak sayısını belirleyen sistem, her şeyin 100 yen olduğu restoranda ödenecek hesap miktarını da boş tabaklar üzerinden belirliyor.

Kolay kullanılabilir ve ucuz olması talebi artırıyor

"Conveyor Belt Sushi" olarak bilinen sistem, kolay kullanılabilir ve ucuz olması nedeniyle yoğun talep görüyor. İnternet üzerinden rezervasyon yapılabilmesinin bu restoranları çok kullanışlı hale getirdiğini ifade eden Yukari Okazaki, şunları söyledi:

"1957 yılından bu yana Japonya’da var olan bir sistem. Kullanımı çok kolay olduğundan Japonya’da çok popüler" diyor. Restoran deneyiminin eğlenceli hale getirilmesinin de müşterileri cezbettiğini belirten Haruka Okazaki ise, "Bu restoranda sunulan oyun gibi aktiviteler herkes için restoranı eğlenceli hale getiriyor. Örneğin çocuğu olanlar rahat vakit geçirebiliyor. Sunulan sushi de çok lezzetli."

İhtiyaç üzerine sistemi hayata geçirdi

Bant sistemi ile sushi servis etme fikrinin sahibi olan Yoshiaki Shiraishi (1914-2001), işlettiği küçük sushi restoranını kendi başına idare etmekte zorluk çekince, daha önce bir içecek fabrikasında gördüğü bant sistemini kendi restoranına uyarlama kararı almıştı. Sistemin kullanıldığı ilk restoranını 1958 yılında açan Shiraishi’nin fikri bugün Japonya genelinde yüzlerce restoranda kullanılıyor.

Küçük işletmelerin sonu oldu

Öte yandan, düşük işletme maliyetleri ve "ne yersen 100 yen" fiyat politikasıyla küçük işletmelerin rekabet imkanını kısıtlayan bant sistemli restoranlar, zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyor. Restoran zinciri haline gelen ve tekelleşen restoranlarla rekabet edemeyen yüzlerce küçük işletmenin kapısına kilit vurmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Kaynak: İHA