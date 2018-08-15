TBMM Başkanı Binali Yıldırım KKTC'de

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Meclis Başkanı Yıldırım, KKTC'deki resmi temasları öncesinde Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti.

Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Yıldırım, KKTC'li mevkidaşı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile de görüştü.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüşmesi ardından Boğaz şehitliği ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber