İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin iş makinaları İsaviyye beldesinde bulunan Filistinli bir aileye ait söz konusu binayı "ruhsatız olduğu" iddiasıyla yıkarken, İsrail polisi de sokağı trafiğe kapatarak aile ve çevre sakinlerinin yıkımın gerçekleştiği alana girişine izin vermedi.

Filistinli aile ise henüz yapım aşamasındaki evleriyle birlikte hayallerinin de İsrail güçleri tarafından yıkılışını çaresizce izledi.

Yıkım nedeniyle çok üzgün olduklarını söyleyen aile fertleri kameralara konuşmak istemedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin Doğu Kudüs'teki Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkardığı ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının neredeyse tamamına yakınının kabul edilmediği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2010-2014 yıllarında Filistinlilerin imar izni başvurularından sadece yüzde 1,5'i İsrail makamları tarafından kabul edildi.

İsrail güçleri bu yılın ilk altı ayında Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ait 63 meskeni "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı. Yıkımlar nedeniyle aralarında 21 çocuğun da bulunduğu 51 Filistinli evsiz kaldı.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Kaynak: AA