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Sudan'da tekne battı: 22'si öğrenci 23 kişi ölü

Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir teknenin batması sonucu 22'si öğrenci 23 kişi hayatını kaybetti.

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Sudanda tekne battı: 22si öğrenci 23 kişi ölü

Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, Nil Nehri eyaletine bağlı El-Buheyra bölgesinde, Nil Nehri'nde 40'tan fazla öğrenciyi taşıyan bir tekne, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle motorunda oluşan arıza yüzünden battı.

Olayda 22'si öğrenci, 1'i kadın 23 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil savunma birimlerinin nehirde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

22 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Sudan'da bugün şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edilmişti.

Kaynak: AA, MNA

Etiketler: tekne, sudan, Nil
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