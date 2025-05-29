BM uyardı: 2029’a kadar 1,5 derece sıcaklık eşiğini aşma ihtimali yüzde 70

Rapora göre, 2025 ile 2029 yılları arasında ölçülecek ortalama yüzey sıcaklıklarının, sanayi öncesi döneme göre 1,2°C ile 1,9°C arasında artması bekleniyor. Bu da, Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen 1,5°C hedefinin aşılma riskini güçlendiriyor.

Son iki yıl en sıcak yıllar olarak kayda geçti

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Son 10 yıl, tarihte kaydedilen en sıcak dönem oldu. Ne yazık ki önümüzdeki yıllarda bu trendin devam edeceğine dair güçlü işaretler var" dedi.

2023 ve 2024 yılları, kaydedilen en sıcak iki yıl olarak öne çıkarken, WMO verilerine göre 2025-2029 arasında bu rekorların yeniden kırılması ihtimali yüzde 80.

Bilim insanları: 1,5°C hedefi artık gerçekçi değil

İklim uzmanları, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefinin artık ulaşılabilir olmadığını savunuyor. Sebep olarak ise fosil yakıt kullanımının hâlâ artış göstermesi gösteriliyor.

İrlanda’daki Maynooth Üniversitesi’nden Prof. Peter Thorne, "2027 veya 2028’e geldiğimizde bu ihtimalin yüzde 100’e çıkması şaşırtıcı olmayacak" dedi.

2°C eşiği de artık ihtimaller dahilinde

Met Office uzmanlarından Adam Scaife ise ilk kez modellerde 2°C’lik artış ihtimaline rastlandığını belirtti. Her ne kadar bu ihtimal şimdilik yalnızca yüzde 1 düzeyinde olsa da, "şok edici" olarak değerlendiriliyor.

Isınma etkileri dünya genelinde hissediliyor

Uzmanlar, sıcaklıktaki her küçük artışın aşırı hava olaylarını daha da şiddetlendirdiğini vurguluyor. Geçtiğimiz hafta Çin’de sıcaklık 40°C’yi, BAE’de ise 52°C’yi aştı. Pakistan'da ölümcül rüzgarlar, Avustralya ve Fransa’da seller, Kanada’da orman yangınları yaşandı.

Imperial College London’dan iklim bilimci Dr. Friederike Otto, "2025’te hâlâ kömür, petrol ve doğalgaza bağımlı kalmak delilik" dedi.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden Davide Faranda da, "Güvenli bir iklim penceresi içinde kalmak için fosil yakıt emisyonlarını acilen kesmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kutup ve yağış eğilimleri değişiyor

Rapora göre, Kuzey Kutbu’ndaki ısınma önümüzdeki beş yılda küresel ortalamanın üzerinde seyretmeye devam edecek. Barents, Bering ve Ohotsk denizlerindeki deniz buzu miktarında daha fazla azalma bekleniyor.

Güney Asya, Sahel, Kuzey Avrupa, Alaska ve Sibirya’nın kuzeyi ortalamanın üzerinde yağış alacak; Amazon bölgesinde ise kuraklık riski öne çıkıyor.