Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programından haberdar değiliz
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar olmadığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'daki biyolojik silah programı iddialarını görüşmek üzere toplandı.
BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, konseye brifinginde, ''Basında, biyolojik silah programları iddialarına dair çıkan haberlerden haberdarım. Birleşmiş Milletler, herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar değil.'' dedi.
1972 Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin biyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesini, üretilmesini, temin edinilmesini, transferini, stoklanmasını ve kullanılmasını yasakladığını hatırlatan Nakamitsu, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın sözleşmeye taraf olduğunu söyledi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Ukrayna Rusya Kiev Moskova
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