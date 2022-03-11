Ukrayna yönetimi, Rus güçlerinin olası saldırısı nedeniyle başkent Kiev’in savunulması için ellerindeki tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyor.

Kiev’e giden ana yolların yanı sıra kentteki hemen hemen her sokakta alınan olağanüstü önlemler dikkati çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Ukraynalılar bulabildikleri her malzemeyle olası saldırılarda Rus zırhlıları ve tanklarını engellemek için yollara barikatlar kurdu.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarını engellemek için kullanılan ve Kiev Müzesi'nde sergilenen demir kirpiler yeniden başkentin sokaklarına yerleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Nazilere karşı kullanılan bu anti tank kirpileriyle Kiev’e girmeleri halinde bu kez de Rus tankları ve zırhlıları engellenmeye çalışılacak.

[Fotoğraf: AA]