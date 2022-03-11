Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos ]
Koronavirüsün yayılma hızına göre tüm bölgelerin yeşil kategoride yer aldığı Kazakistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
Günlük vaka sayısının azaldığı Kazakistan'da COVID-19'a karşı alınan tedbirler gevşetildi.
COVID-19'u Önleme Hükümet Komisyonu tarafından açıklanan yeni karar gereği, ülkede virüsün yayılma hızına göre "yeşil" ve "sarı" kategoride yer alan bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunun yanı sıra mesafeyi koruma ve ateş ölçümü gibi önlemler kaldırıldı.
Ayrıca COVID-19 aşısı olmayan hizmet sektörü çalışanları iş yerlerinde PCR testi ibraz etmeden görevlerini sürdürebilecek.
Halihazırda tüm bölgelerin yeşil kategoride yer aldığı Kazakistan'da günde 70 ila 120 arasında vaka kaydediliyor.
Etiketler: Maske Kazakistan Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 18:58
- 18:53
- 18:32
- 18:17
- 18:10
Sıradaki Haber
ABD'den Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz