Rusya'ya karşı alınan yeni yaptırımları açıklayan Biden, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını duyurdu.

Rusya'nın Dünya Bankası ve IMF'den yardım almasını engelleyeceklerine işaret eden Biden, "Rus ekonomisini yıkmış bulunuyoruz. Moskova borsası iki haftadır açılamıyor çünkü açılınca çökeceklerini biliyorlar." dedi.

Biden ayrıca, Rusya'ya alkol ve deniz ürünlerini ithal etmeyi askıya aldıklarına da değindi.

"Putin'in Ukrayna'ya karşı galip geleceğini düşünmüyoruz"

Özgür dünyanın, Putin'e karşı birleştiğini vurgulayan Joe Biden, "Her geçen gün uluslararası şirketler bir bir Rusya'dan çekiliyor." dedi ve Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmayacaklarının altını çizdi.

"Putin'in Ukrayna'ya karşı galip geleceğini düşünmüyoruz." ifadelerini kullanan Biden, "NATO'nun Rusya'ya karşı savaşması 3. Dünya Savaşı olur." açıklamasını yaptı.