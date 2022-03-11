Ukrayna polisinin, 5 Mart'ta Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) aracılığıyla tüm Avrupa Birliği üyelerinden ekipman konusunda bulunduğu yardım talebine İsveç'ten cevap geldi.

İsveç Adalet Bakanı Johansson, konuya ilişkin düzenlediği basın toplasında Ukrayna'ya her şekilde yardım etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

367 uçaksavar, 94 kurşun geçirmez miğfer, 3 bin 400 koruyucu kıyafet

Johansson, "367 uçaksavar, 94 kurşun geçirmez miğfer, 62 çiftli dürbün ve 5 dron ile 3 bin 400 koruyucu kıyafeti yakında Ukrayna polisine teslim etmek için göndereceğiz." ifadesini kullandı.

İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya gönderdikleri 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıdanın yerine ulaştığını duyurmuştu.