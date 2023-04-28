Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2023 05:14

BM, Taliban'ın kadın çalışma yasağını kınayan karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'daki Taliban yönetiminin BM kadın personeline getirdiği çalışma yasağını kınayan karar tasarını kabul etti.

BM, Taliban'ın kadın çalışma yasağını kınayan karar tasarısını kabul etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Türkiye'nin de eş sunuculuğunu üstlendiği tasarı, 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, Taliban yönetimine kadınlara yönelik yasakları hızlı bir şekilde "geri çevirme" çağrısı yapıldı.

Söz konusu yasakların insan haklarını ihlal ettiğine dikkati çekilen kararda, Taliban yönetiminin kadınların BM'de çalışmasını yasaklayan kararı kınandı.

Kararda, kadınların Afgan toplumundaki elzem rolüne vurgu yapılırken, Taliban yönetiminden kadınların eğitim, istihdam, hareket serbestisi ve kamu hayatına eşit katılımını tekrar sağlaması talep edildi.

Afgan taraflar ve uluslararası toplum arasında diyalog, danışma ve angajmanın önemine işaret edilen kararda, bu yönde yürütülen diplomatik çabalar memnuniyetle karşılandı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya tarafından hazırlanan karar taslağının en az 9 üyenin oyunu alması gerekiyordu.

Taliban'ın kadın personel yasakları

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkede kadınların çalışmasına ve kızların eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmişti.

Kızların önce ortaokul ve liselerde, Aralık 2022'de ise üniversitelerde eğitim alması engellenmişti. Yine aralık ayında Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alınmıştı.

Ayrıca, BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde BM'ye bağlı Afgan kadın personelin işe gitmesinin engellendiğini bildirerek "Yetkililere, BM'nin kadın personeli olmadan çalışamayacağını ve hayat kurtarıcı yardım sağlayamayacağını hatırlatmak isteriz." ifadesine yer vermişti.

Taliban, kız öğrencilerin eğitimlerine ara verme kararının ardından 24 Aralık 2022'de de sivil toplum kuruluşlarında (STK) kadın personel çalıştırılmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Bunun üzerine Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE gibi ülkedeki bazı uluslararası yardım kuruluşları çalışmalarını durdurmuştu. Taliban'ın kararına Avrupa Birliği, BM, ABD ve birçok ülkeden tepki gösterilmişti.

ETİKETLER
Taliban Birleşmiş Milletler Afganistan
Sıradaki Haber
Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri ateşkesi kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:11
Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri ateşkesi kabul etti
05:37
Anayasa Mahkemesi'nden kadınlar için 'soyadı' kararı
04:31
ABD'ye geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmene Meksikalı polisler müdahale etti
04:26
Burkina Faso'da terör saldırısı: 33 asker öldü
04:16
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi
02:42
ABD'de bir ilk: Askeri tesise yaşayan siyahinin adı verildi
Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek: 22 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek: 22 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ