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Dünya
AA 28.04.2023 04:26

ABD'ye geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmene Meksikalı polisler müdahale etti

ABD'ye geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmene Meksikalı güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

ABD'ye geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmene Meksikalı polisler müdahale etti
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Meksika basınında çıkan habere göre, çoğunluğu Venezuelalılardan oluşan yüzlerce kişi Meksika'nın Matamoros kentinden derme çatma sandal ve şişme botlarla iki ülkeyi ayıran Rio Grande nehrini geçmeye çalıştı.

Teksas'a bağlı Brownsville ilçesine ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlere Meksikalı güvenlik güçleri müdahale etti.

Ülkelerindeki şiddet, yoksulluk ve siyasi istikrarsızlıktan kaçtıklarını savunan göçmenler, ABD'ye bir şekilde geçmek için sınır bölgelerindeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'nden (INM) açıklamasında, sınırı yasadışı yollardan geçilmesi durumunda ABD makamlarının göçmenleri ülkelerine geri yollayacağını hatırlatarak, göçmenlerden resmi başvuruda bulunmasını talep etti.

ABD sınırını kaçak yollardan geçmek isterken yakalanan göçmen sayısının 2022'de 2,76 milyon kişi olduğu kaydedildi.

Meksikalı yetkililerin verilerine göre, ülkede 8,76 milyon belgelenmemiş göçmenin yaşadığı düşünülüyor.

Hedef ABD

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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