Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayımladığı "Dünya Nüfus Beklentileri 2022" raporunda, Çin nüfusunun 2023'ten itibaren azalmaya başlayarak yüzyıl sonunda bugünkünün yarısına yakın bir seviyede ineceği öngörüsüne yer verildi.

Çin ve Hindistan'ın 2022 itibarıyla, 1,4 milyarı aşan nüfuslarıyla dünyanın en kalabalık iki ülkesi olduğuna dikkat çekilen raporda, mevcut doğurganlık eğilimleriyle Çin nüfusunun 2023'ün başından itibaren "mutlak azalma sürecine" gireceği, Hindistan nüfusunun ise artışını sürdürerek dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı belirtildi.

Rapordaki verilere göre, 2022 yılında Çin'in nüfusu 1 milyar 426 milyon iken, 2050'de 1 milyar 317 milyona düşecek. Hindistan'ın nüfusu ise 1 milyar 412 milyon iken, 2050'de 1 milyar 668 milyona çıkacak,

Çin nüfusunun yüzyıl sonuna kadar yarıya yakın oranda azalacağı, 2100 yılında 766 milyona düşeceği öngörülüyor. Hindistan nüfusunun ise yüzyıl sonunda 1 milyar 530 milyon civarında olması bekleniyor.

Çin'de nüfus artış hızı son 60 yılın en düşük seviyesinde

Doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki farkın 1998'den bu yana yüzde 1'in altında olduğu Çin'de nüfus artış hızı giderek düşüyor.

Çin'de 2021'de, nüfus artış hızı, 1960'ların başında 30 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kıtlıktan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin nüfusu, 2021'de yalnızca 480 bin kişi artarak yıl sonunda yaklaşık 1 milyar 412 milyon 600 bine ulaştı.

Doğum oranı binde 7,52, ölüm oranı binde 7,18 olurken, nüfus artış oranı binde 0,34'te kalmıştı.

2021'de Çin'de yaklaşık 10 milyon 620 bin bebek dünyaya geldi. Yeni doğan sayısı 12 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2020'ye göre yüzde 11,5 azalmıştı.

Doğum oranı, ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı dönemde kaydedilen en düşük doğum oranı olmuştu.

İş gücünde büyük düşüş

BM verilerine göre, Çin'de 2012'den beri azalmakta olan çalışma çağındaki nüfusta, yüzyılın geri kalanında büyük kayıplar olacak.

2022'de 984 milyon olan çalışma çağındaki nüfus, 2050'de 767 milyona, 2100'de ise 378 milyona gerileyecek.

Nüfusun azalması ve yaşlanmasının Çin'in ekonomik büyüme ivmesini gelecek yıllarda sürdürmesini zorlaştıracağı öngörülüyor.