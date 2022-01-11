Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Somali'de su seviyesi kritik seviyeye geriledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Somali'de devam eden kuraklık nedeniyle Şabel Nehri'ndeki su seviyesinin kritik seviyeye gerilediği uyarısı yaptı. Bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin gıda üretimi ve geçim kaynakları nehre bağlı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Nehirdeki su seviyesi, Beletweyne bölgesinde kritik seviyelere geriledi" ifadesi kullanıldı.
Bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin gıda üretimi ve geçim kaynaklarının nehre bağlı olduğu vurgulanırken Somali'deki kuraklığın gün geçtikçe arttığına dikkat çekildi.
Hükümet küresel yardım çağrısı yapmıştı
Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında "acil durum" ilan etmişti.
Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Kuraklık Somali
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