Madrid Özerk Üniversitesi'nce yayımlanan bir derginin geçen ayki sayısında detayları paylaşılan ve "istisnai bir keşif" olarak tanımlanan olay, Nisan 2021'de gerçekleşti.

Buna göre Asturias bölgesinde yer alan La Cuesta mağarasındaki madeni paralar, muhtemelen, Ocak 2021'de İspanya'yı etkisi altına alan bir kar fırtınası esnasında, yiyecek arayan bir porsuk tarafından çıkarıldı.

Paralar Antakya, İstanbul, Selanik'ten...

Dergide, 3'üncü ve 5'inci yüzyıllar arasına tarihlenen 209 madeni paranın çoğunun kuzey ve doğu Akdeniz'den geldiği; Antakya, İstanbul ve Selanik'ten getirilerek Roma, Arles ve Lyon üzerinden İspanya'ya ulaştığı yazıldı.

Araştırmacılar, paraların muhtemel bir "siyasi istikrarsızlık" döneminde taşındığına dikkat çekti.