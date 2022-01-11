Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ve gözlemci devletleri dışişleri bakanlarının, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere çevrim içi yaptığı toplantıya katıldı.

Kırgızistan'ın 2022'nin ilk günlerinden beri komşu Kazakistan'daki son olayları yakından ve endişeyle takip ettiğini belirten Kazakbayev, Kazakistan'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"TDT Aksakal Konseyi toplantısı Kazakistan'da yapılsın" önerisi

Kazakbayev, Kazak tarafının başvurusu üzerine Kırgızistan’ın Kazakistan’a münhasıran stratejik noktaların korunması için deneyimli subay ve sözleşmeli askerden oluşan sınırlı bir birlik gönderdiğini anımsattı.

[Fotoğraf: AA]

Kazakbayev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakal Konseyi toplantısının yakında Kazakistan’da yapılmasını önerdi.