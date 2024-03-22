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Dünya
AA 22.03.2024 11:35

BM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki suçları UCM'yi önümüzdeki 50 yıl meşgul edebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde işlediği suçların Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) gelecek 50 yıl boyunca "meşgul edebileceğini" söyledi.

BM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki suçları UCM'yi önümüzdeki 50 yıl meşgul edebilir

Albanese, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 4 Filistinli sivili silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) öldürdüğünü gösteren görüntüyü X sosyal medya platformundan paylaştı.

Saldırıya tepki gösteren Albanese, "İsrail'in Gazze'de son 6 ayda işlediği suçlara ilişkin muazzam miktardaki deliller, özellikle mevcut yargılama temposu göz önüne alındığında, önümüzdeki 50 yıl boyunca UCM'yi meşgul edebilir." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanına (UAD) dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze’deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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