Puslu 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.03.2024 11:35

Blinken'ın, Katar'ı, esir takası yapmazsa Hamas'ı Doha'dan kovmakla tehdit etmeye çağırdığı iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Katar yönetimini, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları durduracak bir esir takası ve ateşkes mutabakatı yapmaması halinde Hamas'ı başkent Doha'dan kovmakla tehdit etmeye çağırdığı öne sürüldü.

Blinken'ın, Katar'ı, esir takası yapmazsa Hamas'ı Doha'dan kovmakla tehdit etmeye çağırdığı iddiası
[Fotograf: Reuters]

CNN'de yer alan habere göre, ABD'li yetkililer, Bakan Blinken'ın, Hamas'a, Gazze'deki çatışmayı durduracak bir rehine takası ve ateşkes mutabakatı yapmaması halinde üst düzey üyelerinin bulunduğu Doha'dan atılma riskiyle karşı karşıya kalacağına yönelik mesaj verdiğini belirtti.

Yetkililer, mesajın, Blinken tarafından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye, 5 Mart'ta Washington'da yapılan toplantıda iletildiğini söyledi.

ABD'li yetkililer, ateşkes mutabakatı çabalarında Washington ile arabulucu rolü oynayan Katar'ın, "mesajı anladığını ve büyük bir tepki göstermediğini" ifade etti.

Katarlı yetkililerin, bu uyarıyı Hamas liderlerine iletip iletmediğinin ise bilinmediği kaydedildi.

ABD, Katar ve Mısır, Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkes mutabakatına varılması için arabulucu rolü oynuyor.

ETİKETLER
Hamas Katar
Sıradaki Haber
Şifa Hastanesine düzenlenen baskında şu ana kadar 150'den fazla Filistinli öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Pamuk üreticilerine destek ödemeleri bugün yapılacak
12:26
Yahudi işgalci yerleşimcilere saldırının ardından çıkan çatışmada 7 İsrailli yaralandı
12:42
İsrail'in ABD'den çok sayıda silah ve mühimmat isteyecek
12:15
Emine Erdoğan: Koruyucu aile olmayı seçen anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyorum
12:20
Eylem Tok, kaza haberini böyle aldı
12:04
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koydu
Akdeniz kıyılarında yoğunlaşan göçmen denizanası, balıkçılığı olumsuz etkiliyor
Akdeniz kıyılarında yoğunlaşan göçmen denizanası, balıkçılığı olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
Kodlama öğrenen kızlar ilham oluyor
Kodlama öğrenen kızlar ilham oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ