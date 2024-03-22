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Dünya
AA 22.03.2024 10:47

ABD, Gazze'nin kuzeyine 80 paket insani yardımı havadan indirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 bin 600'den fazla öğüne denk gelen 80 paket insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

ABD, Gazze'nin kuzeyine 80 paket insani yardımı havadan indirdi

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 13.30'da C-17 tipi askeri kargo uçaklarıyla havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonla 50 bin 600'den fazla öğün yemeğe denk gelen 80 insani yardım paketinin Gazze'ye havadan indirildiği, paketlerden 5'inin paraşütünün açılmamasına rağmen bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği mesajı verildi.

CENTCOM, 17 Mart'ta da Gazze Şeridi'nin kuzeyine, 28 bin 800 öğün yemek ve 34 bin 500 yarım litrelik şişe su yardımını havadan indirdiklerini duyurmuştu.

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