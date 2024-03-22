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Dünya
AA 22.03.2024 10:35

Ukrayna: Rusya, topraklarımıza 60'tan fazla İHA ve 90'a yakın çeşitli model füzeyle saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına 60'tan fazla "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ve yaklaşık 90 çeşitli tip füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukrayna: Rusya, topraklarımıza 60'tan fazla İHA ve 90'a yakın çeşitli model füzeyle saldırdı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya İHA ve füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Rus ordusunun, bu gece Ukrayna topraklarına 60'tan fazla "Şahed" tipi İHA ve yaklaşık 90 çeşitli tip füze kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın enerji tesislerini hedef aldığını aktardı.

Zelenskiy, "Dünya, Rus teröristlerin hedeflerini olabildiğince net şekilde görüyor, enerji santralleri ve tedarik hatları, bir hidroelektrik barajı, sıradan konutlar, hatta bir troleybüs. Rusya, sıradan insanların hayatlarına karşı savaş açmış durumda. Bu terör nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırıdan etkilenen tüm şehirlerde acil servislerin çalıştığını vurgulayan Zelenskiy, saldırıdan etkilenen Harkiv, Zaporijya, Sumi, Poltava, Dnipropetrovsk, Odessa, Hmenitski, Vinnitsa ve İvano-Frankivsk bölgelerine elektrik enerjisini yeniden verme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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