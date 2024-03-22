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Dünya
AA 22.03.2024 10:30

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 8 sivil öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 8 sivil öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 168. gününde devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Refah kentinin doğusundaki En-Nasr beldesinde bir evi bombaladığı aktarılan haberde, söz konusu saldırıda 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 8 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah bölgesinde de bir evin İsrail uçaklarının bombardımanına maruz kaldığı vurgulanan haberde, İsrail güçlerinin Gazze kentindeki Şifa Hastanesine uyguladığı kuşatmanın da sürdüğüne işaret edildi.

Haberde, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresini havadan ve karadan bombalamaya devam ettiği bilgisi yer aldı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a İsrail saldırılarından kaçarak sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

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