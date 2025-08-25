Parçalı Bulutlu 27.5ºC Ankara
Dünya
AA 25.08.2025 11:56

BM Raportörü Albanese'den, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef almasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

BM Raportörü Albanese'den, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef almasına tepki

Albanese, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Saldırı neticesinde görev başındaki kurtarma ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Albanese, "Gazze'de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Albanese, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail'e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler
