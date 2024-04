BM Nüfus Fonu, İsrail'in Gazze'ye girişini engellediği malzemeleri açıkladı

UNFPA, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye girişini engellediği bazı malzemeleri, "vantilatör, tekerlekli sandalye, doğum kitleri, ultrason teçhizatı ve jeneratörler" olarak listeleyen UNFPA, bunların engellenen malzemelerden sadece bazıları olduğuna dikkati çekti.

Gazze'ye giriş yapan yardım tırları, İsrail tarafından kontrol ediliyor. İsrailli yetkililerin tırlarda tek bir malzemeye karşı çıkması halinde tüm tır geri gönderiliyor.

???? Ventilators

???? Wheelchairs

???? Maternity kits

???? Water pumps

???? Ultrasound equipment

???? Generators for hospitals



These are some of the dozens of items aid agencies have had rejected for delivery to #Gaza: https://t.co/sOmPHE7A5E



✍???? @NihaMasih via @washingtonpost