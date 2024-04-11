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Dünya
AA 11.04.2024 23:57

BM Nüfus Fonu, İsrail'in Gazze'ye girişini engellediği malzemeleri açıkladı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in Gazze'ye girişini engellediği bazı malzemeleri listeledi.

BM Nüfus Fonu, İsrail'in Gazze'ye girişini engellediği malzemeleri açıkladı
[Fotograf: AA]

UNFPA, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye girişini engellediği bazı malzemeleri, "vantilatör, tekerlekli sandalye, doğum kitleri, ultrason teçhizatı ve jeneratörler" olarak listeleyen UNFPA, bunların engellenen malzemelerden sadece bazıları olduğuna dikkati çekti.

Gazze'ye giriş yapan yardım tırları, İsrail tarafından kontrol ediliyor. İsrailli yetkililerin tırlarda tek bir malzemeye karşı çıkması halinde tüm tır geri gönderiliyor.

 

Uluslararası basında yer alan haberlerde İsrail'in küçük makas, insülin kalemi, anestezi, oksijen silindirleri ve cerrahi operasyonlar için gerekli malzeme gibi çok sayıda yardımı bütünüyle geri çevirdiği belirtiliyor.

Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze’ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor.

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