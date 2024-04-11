Parçalı Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2024 22:34

İsveç'te başörtülü olduğu için işten çıkarılan kadına tazminat ödenecek

İsveç'te dini gerekçelerle taktığı başörtüsü nedeniyle çalıştığı hava yolu şirketinden çıkarılan kadına "ayrımcılığa uğradığı" gerekçesiyle yaklaşık 14 bin dolar (150 bin kron) tazminat ödenmesine karar verildi.

İsveç'te başörtülü olduğu için işten çıkarılan kadına tazminat ödenecek

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı Lars Arrhenius yaptığı yazılı açıklamada, "Dini sembollere izin vermeyen ve tek tip kıyafet giyme politikası uygulayan bir hava yolu şirketi, iş başvurusunu kabul ettiği halde, başörtüsü takması nedeniyle bir kadını hiç çalıştırmadan işten çıkarması ayrımcılığa neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Dini simgeleri yasaklayan tek tip bir düzenlemenin, özellikle başörtüsü ve peçe takan Müslüman kadınların üstünde olumsuz etkilere neden olduğunu vurgulayan Arrhenius, "İş piyasasında eşitlik, din özgürlüğünün işverenin çıkarlarıyla çelişmemesi gerekir. Fakat, böyle bir dengede din özgürlüğünün ağır basması lazım" ifadelerini kullandı.

Maruz kaldığı ayrımcılık ve ihlal nedeniyle kadını haklı bulduklarını belirten Arrhenius, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için hava yolu şirketinin kadına yaklaşık 14 bin dolar (150 bin kron) tazminat ödemesine karar verildiğini söyledi.

Söz konusu kadın 2023'te ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle Ayrımcılık Ombudsmanına şikayette bulunmuştu.

ETİKETLER
İsveç İslam Düşmanlığı
Sıradaki Haber
Almanya, Ukrayna barış konferansı düzenlenecek olmasından memnun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:34
İstanbul'da gece bekçisini yaralayan kişi tutuklandı
23:36
Hamas, İsrail ile anlaşmada, geri dönüş ve Gazze'den çekilme şartlarında ısrarcı
23:27
İsrailli Bakan Ben-Gvir: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin şartlarını zorlaştıracağız
22:33
Almanya, Ukrayna barış konferansı düzenlenecek olmasından memnun
22:30
Kırgızistanlı çocuğun beyninden saç çıktı
22:26
İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Bozdağ Film Platoları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
Bozdağ Film Platoları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ