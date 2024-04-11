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Dünya
AA 11.04.2024 22:31

Almanya, Ukrayna barış konferansı düzenlenecek olmasından memnun

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, haziranda İsviçre'de Ukrayna için bir barış zirvesi düzenlenecek olmasını memnuniyetle karşıladı.

Almanya, Ukrayna barış konferansı düzenlenecek olmasından memnun

Bakan Baerbock, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsviçre'de haziran ayında düzenlenecek Ukrayna için bir barış zirvesinden memnun olduğunu belirten Baerbock, "Hepimiz dünya çapında barış istiyoruz. Bu nedenle tüm aktörlerle nihayet barışa giden bu yolda ilerlemek için kampanya yürütüyoruz. İsviçre bunu vurgulamak için iyi bir yer." dedi.

Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'da şiddete ve yıkıma yol açtığını kaydederek, "Putin askerlerini geri çekerse, o zaman barış olur. Eğer Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa sona gelmiş olur. Bu nedenle Putin savaşı sürdürdüğü sürece Ukrayna'yı desteklemenin aynı zamanda tüm Avrupa için barışın en iyi savunması olduğunu açıkça ortaya koymamız çok önemlidir." diye konuştu.

İran'ın İsrail'e olası bir misilleme saldırısı karşısında "gerilimi azaltma" çağrısında bulunan​​​​​​​ Baerbock, "Şu anda kimse yangına körükle gitmemeli. Kimsenin, sonuçları tamamen öngörülemeyen bir yangında çıkarı olamaz. Bölgedeki tüm aktörlere sorumlu davranmaları ve itidalli olmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsviçre, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için 15 ve 16 Haziran tarihlerinde bir barış konferansı planlıyor.

Rusya ise zirveye katılmayacağını açıklamıştı.

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