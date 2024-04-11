BM: Han Yunus'ta sokaklar patlamamış mühimmatla dolu

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM'den bir ekibin dün Han Yunus'ta durum tespiti için çalışma yaptığını belirten Dujarric, "Ekibimiz her ziyaret ettiği binada çok büyük yıkım gördüklerini bildirdi" ifadesini kullandı.

Dujarric, Han Yunus'ta yolların da zarar gördüğünü dile getirerek, "Han Yunus'ta sokaklar ve kamu alanları patlamamış mühimmatla dolu. Bu, özellikle çocuklar olmak üzere siviller için büyük tehlike arz ediyor. Ekibimiz, yaklaşık 453 bin kiloluk bombaların sokak ve okulların içinde bırakıldığını gördüklerini söyledi" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun öldürülmesine ilişkin soruya karşılık da Dujarric, "Çatışmanın başından beri çocukların ne kadar büyük bir yük üstlenmek zorunda kaldığına hep dikkati çektik" diyerek olayla ilgili birebir yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail ordusu, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.