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Dünya
AA 11.04.2024 23:03

İsrailli Bakan Ben-Gvir: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin şartlarını zorlaştıracağız

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işkence, şiddet ve tıbbi ihmal gibi ağır şartlara maruz bırakılan İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin şartlarını daha da zorlaştıracağını belirtti.

İsrailli Bakan Ben-Gvir: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin şartlarını zorlaştıracağız
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çoğunluğu çocuk ve kadın 33 binden fazla kişinin ölümüne 77 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırılarını sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Yardımların girişini engellediği Gazze'de 2,3 milyon kişiyi zorla aç ve susuz bırakarak insani felakete yol açan İsrail, aynı zamanda hapishanelerde tuttuğu Filistinlileri işkence, taciz ve tıbbi ihmal gibi ölümle sonuçlanan zorlu şartlara maruz bırakıyor.

Daha önce de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasına karşı çıkan Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halihazırda ağır şartlarda yaşayan Filistinli tutukluların şartlarını daha da zorlaştırmaya devam edeceğini belirtti.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin Filistinli bulunuyor
İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin Filistinli bulunuyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail hapishanelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e, 1967'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı da 251'e yükseldi.

Filistin Esir İşleri Heyeti, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinin "mezbahaya" dönüştüğünü, özellikle 7 Ekim'den sonra cezaevlerinde cehennem hayatı yaşatılan Filistinlilere her türlü işkence ve darbın uygulandığını vurgulamıştı.

Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistinli Esirler Cemiyetinden 8 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının 9 bin 400'ü aştığı, bunların 80'inin kadın, 200'den fazlasının çocuk ve 3 bin 660'tan fazlasının "idari tutuklu" olduğu belirtilmiş ve bu verilerin İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlileri kapsamadığı aktarılmıştı.

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