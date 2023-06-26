BM: Mali'den geri çekilme planı için Konsey kararını bekliyoruz

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, MINUSMA'nın akıbeti için 30 Haziran'da düzenlenecek BMGK oturumuna işaret etti.

Mali hükümetinin geri çekilme talebinin ardından nasıl bir planlama ve zaman çizelgesi oluşacağının Konsey kararı sonrasında belli olacağını kaydeden Haq, "Ancak öncelikli olarak BMGK kararının çıkmasını beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Haq, BM'nin misyon geri çekme konusunda "deneyimsiz" olmadığını belirterek, daha önceki deneyimlerin binlerce barış gücü, malzemeleri ve altyapısını taşımak için belirli bir zamana ihtiyaç olduğunu gösterdiğini ifade etti.

BM'nin geri çekilme esnasında da insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmeye çalıştığına dikkati çeken Haq, MINUSMA çerçevesinde de bu prensibe uygun hareket edeceklerini söyledi.

MINUSMA

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, 16 Haziran'da düzenlenen BMGK oturumunda, MINUSMA'nın "gecikme olmadan" ülkeden çekilmesini istemişti.

Göreve başladığı 2013'ten bu yana her sene görev süresi 1 yıllığına uzatılan misyonun göreve devam edip etmeyeceği 30 Haziran'da düzenlenecek BMGK oturumundaki oylamayla belli olacak.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizi sonrası 25 Nisan 2013'te BMGK kararıyla kuruldu.

Ülkenin kuzey, doğu, batı ve iç kesiminde olmak üzere 12 bölgede konuşlu MINUSMA'da Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

BM'nin 31 Mayıs'ta güncellediği verilere göre, MINUSMA, son 10 yılda 192'si terör saldırılarında olmak üzere 306 unsurunu kaybetti.

Terör saldırılarında verdiği kayıp sayısı nedeniyle MINUSMA "dünyanın en tehlikeli barış misyonu" olarak kabul ediliyor.

Mali hükümetinin, Rus paralı asker grubu Wagner ile anlaşması sonrasında aralarında İngiltere, Fildişi Sahili, Almanya, Danimarka, İsveç, Benin ve Mısır gibi ülkeler, misyondan askerlerini çekme kararı almıştı.