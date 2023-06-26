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Dünya
AA 26.06.2023 23:02

Bulgaristan hükümeti Ukrayna'ya silah gönderme kararı aldı

Bulgaristan hükümeti, parlamentonun 9 Aralık 2023 tarihli kararına istinaden ikinci kez Ukrayna'ya silah yardımı yapılacağını duyurdu.

Bulgaristan hükümeti Ukrayna'ya silah gönderme kararı aldı
[Fotograf: AP]

Hükümet Basın Merkezi, bugün açıklanan kararın 23 Haziran'da alındığını ve Ukrayna'ya silah verilmesinin Bulgaristan'ın savunma gücü ve kapasitesini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Ukrayna'ya teslim edilecek silah türleri konusunda bilgi vermeyen hükümet, ikinci sevkiyatın, 22 Aralık 2022'de yapılan ilk sevkiyata benzer olacağını açıkladı.

Savunma Bakanı Todor Tagarev, silahlı kuvvetlerin mühimmat depolarında 30 yıl önce üretilmiş ancak hala kullanılabilir mühimmat bulunduğunu ve onların verilmemesi durumunda yakın bir zamanda imha edilmeleri gerekeceğine belirtmişti.

Muhalefetteki Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ile popülist ırkçı "Vızrajdane" (Yeniden Doğuş) partisi, parlamentonun 9 Aralık 2022'de bu yönde aldığı karara dek Ukrayna'ya silah gönderilmesini engelliyordu.

"Kırım Rusya'nındır" diyen, Rusya'dan yana saf tutan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de iki yıl boyunca Ukrayna'ya silah gönderilmesi oylamasını sabote etmişti. Savaşı Rusya'nın kazanacağına inanan Radev, Ukrayna'ya silah gönderilmesinin sadece çatışmaların süresini uzatacağını savunuyor.

Parlamentoda 6 Haziran'da güvenoyu alan Avrupa Birliği ve NATO yanlısı yeni koalisyon hükümeti, Radev ve parlamentodaki Moskova destekçisi partilerin girişimlerine engel oldu.

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