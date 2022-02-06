Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, hazırladıkları raporda, Pyongyang'ın ocak ayı boyunca kısa ve orta menzilli füzeleri test etmeyi sürdürdüğünü ve bunların sayısının arttığını yazdı.

Rapora göre, Kuzey Kore yaptırımlara rağmen nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ediyor. Test edilen yeni teknolojiler arasında olası bir hipersonik savaş başlığı da yer alıyor.

Kuzey Kore ayrıca, siber araçlar ve ortak bilimsel araştırmaları içeren programlar için malzeme, teknoloji ve teknik bilgi aramaya devam ediyor.

Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7'nci füze denemesini gerçekleştirmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.