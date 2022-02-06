Siperler kazılıyor, silah bakımları yapılıyor, ayrılıkçıların bulunduğu cephe hattı aralıksız gözleniyor. Ukrayna ordusunun cephe hattında gün işte böyle geçiyor.

Ukrayna askerinin Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı cephede eli tetikte gergin bekleyişi devam ediyor. Ukrayna mevzilerinin bir kaç kilometre ötesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bulunuyor. Bölgede ateşkes ihlalleri de zaman zaman yaşanmaya devam ediyor.

TRT ekibi, gergin bekleyişin devam ettiği cephe hattını görüntüledi.

Kış şartları ağırlaşıyor

Bölgede ilerledikçe kar ve kış koşulları da ağırlaşıyor. Ukrayna ordusuyla ayrılıkçıların sınır hattında gerginlik yüksek.

Merkezle ve diğer mevzilerle görüşmeler siper içlerindeki özel telefon hatları ile yapılıyor. Keskin nişancı tehlikesi nedeniyle pek çok noktada ulaşım siperlerin içinden sağlanıyor.

Kimi zaman insan boyunu aşan ve metrelerce uzayan siperlerde askerler sessizce ilerliyor. Günlük ihtiyaçlar da yine bu siperlerin içinde karşılanıyor.

Siperler sessiz görünse de, eller sürekli tetikte her duruma hazır o bekleyiş sürüyor. Çünkü bölgede sıkça ateşkes ihlalleri yaşanıyor.