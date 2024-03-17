BM: Kıtlığın eşiğindeki Gazze’ye engelsiz ve sürekli erişim son derece hayati bir mesele

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Gazze'de insanlar kıtlığın eşiğinde. UNRWA'nın kritik insani yardımlarla (Gazze’de) mümkün olduğu kadar çok sayıda insana ulaşabilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin tamamına güvenli, engelsiz ve sürekli erişimin "hayat memat meselesi" olduğu vurgulanan paylaşımda, Ajansın Gazze'de mümkün olduğunca çok sayıda insana ulaşabilmesinin en etkili ve güvenli şeklinin kara yolu üzerinden olduğunun altı çizildi.

Ayrıca, UNRWA gönderisinin altında Gazze’ye yardımların nasıl ulaştırıldığına ilişkin bilgi veren video paylaşıldı.

UNRWA videosunda, sadece, İsrail ile Gazze arasındaki ana ticari sınır kapısı olan Kerem Ebu Salim (Şalom) ve Mısır'ın kontrolündeki Refah sınır kapılarının açık olduğu hatırlatılırken, Gazze Şeridi'nin sırasıyla kuzey ve doğu kesiminde bulunan Beyt Hanun (Erez) ve Mintar (Karni) kapılarının şu an kapalı olduğu belirtildi.

Videoda, Gazze'nin doğusunda bulunan Şucaiyye (Nahal Oz) Sınır Kapısı ve Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Refah şehrinin doğusunda bulunan ticaret kapısı El-Avde'nin (Sufa) kalıcı şekilde kapalı olduğu da hatırlatıldı.

Havadan yapılan insani yardımların masraflı ve kapasitelerinin sınırlı olduğuna dikkat çekilen videoda, bu yöntemle dağıtılan yardımların sivillere zarar verebileceği kaydedildi.

Son olarak, Gazze’nin liman altyapısının büyük gemilerin yanaşması için yetersiz olduğu da belirtildi.

AB, ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaklığında Gazze'ye Kıbrıs Adası üzerinden deniz koridoru girişimi çerçevesinde gıda malzemesi taşıyan ilk gemi hafta içinde yola çıkmıştı.