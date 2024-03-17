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Dünya
AA 17.03.2024 13:27

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir kadın ile bir çocuğun da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Kalkilya, Beytüllahim, Cenin, Tulkerim ve Ramallah kentleri ile Kudüs'te en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlar arasında bir kadın, bir çocuk ve bir yaralının yanı sıra daha önce serbest bırakılmış Filistinli tutukluların da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze sakinlerinden kanser hastası Filistinli bir kadının tedavisinin tamamlanması için Kudüs'e gittiği sırada gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 630'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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