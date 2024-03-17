Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinde kaos: Sandıklara boya döküldü, kabinler ateşe verildi

Rus halkı devlet başkanlarını belirlemek için sandık başında. 114 milyondan fazla seçmen için oy verme işlemi devam ediyor.

Seçime katılım oranı yüzde 50'yi geçti. Seçmenlerin neredeyse üçte biri uzaktan oylama sistemini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu sistemi tercih etti.

Sandıklar, bugün 20.00'de kapanacak.

Seçimlerde 4 aday yarışıyor. Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin desteği ile bağımsız aday. Diğer adaylar ise Nikolay Hatironov, Leonid Slutskiy ve Vladislav Davankov.

Ancak 24 yıldır ülkeyi yöneten Putin'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Putin, yeniden seçildiği takdirde 5'inci kez başkan olacak ve 6 yıl görevde kalacak.

Oy verme süreci devam ederken çok sayıda seçim merkezine saldırı düzenlendi.

Bazı seçmenler sandığa boya döktü. Bazıları ise seçim merkezine molotof kokteyli attı. Çok sayıda merkez ve Birleşik Rusya Partisi'nin elektronik servisleri de siber saldırıya uğradı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı seçimler sırasında saldırılarını artırmakla suçladı.

Ukrayna'nın amacının Batılı devletlerden daha fazla yardım ve silah temin etmek olduğu ifade edildi.