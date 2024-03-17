Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 17.03.2024 12:23

CENTCOM: Gazze’ye 4 bin 700 kilogram gıda gönderildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Hava Kuvvetleri ile ortak düzenlenen hava operasyonuyla 4 bin 700 kilogram pirinç, süt, makarna ve konserve yiyeceklerin Gazze’nin kuzeyine gönderildiğini duyurdu.

CENTCOM: Gazze’ye 4 bin 700 kilogram gıda gönderildi

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 16 Mart 2024 tarihinde saat 11.58'de Kuzey Gazze'ye birleşik bir insani yardım hava indirme operasyonu gerçekleştirdi. Birleşik ortak operasyon Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağını içeriyordu. Bir ABD C-130'u 4 bin 700 kiloluk paket pirinç, un, süt, makarna ve konserve gıda bırakarak Kuzey Gazze'de hayat kurtarıcı insani yardım sağladı” denildi.

Kızıldeniz'de insansız hava araçları ve deniz araçları imha edildi

CENTCOM, ayrıca 16 Mart Kızıldeniz raporunu da paylaştı. Raporda, 3 İHA’nın ve 5 insansız deniz aracının imha edildiği belirtilerek, “16 Mart günü, 07.50 ile 08.15 arasında, İran destekli Husiler, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz'e doğru iki insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri İHA'lardan birine başarılı bir şekilde müdahale ederek imha ederken diğerinin Kızıldeniz'e düştüğü tahmin ediliyor. Civardaki gemilerden herhangi bir hasar ya da yaralanma haberi gelmemiştir. CENTCOM, saat 21.00 ile 22.30 arasında Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 5 insansız deniz aracını ve bir İHA'yı imha etti” ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinde kaos: Sandıklara boya döküldü, kabinler ateşe verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
13:03
Bakan Şimşek: Enflasyonist yeni vergi olmayacak
12:46
Van'da altın kaçakçılığına "Ayar-2" operasyonu: 88 kilo külçe altın ele geçirildi
12:46
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
12:19
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar şubatta yüzde 35 arttı
12:22
Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinde kaos: Sandıklara boya döküldü, kabinler ateşe verildi
Dağlardaki kar erken eridi, Kızılırmak'ın debisi yükseldi
Dağlardaki kar erken eridi, Kızılırmak'ın debisi yükseldi
FOTO FOKUS
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ