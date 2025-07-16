Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.07.2025 21:10

BM: İsrail'in militarize gıda dağıtım merkezlerinden birinde onlarca kişi öldü veya yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in kontrolündeki dağıtım merkezlerinde "onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı yönünde" bilgi edindiklerini belirtti.

BM: İsrail'in militarize gıda dağıtım merkezlerinden birinde onlarca kişi öldü veya yaralandı

Dujarric, BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'de çatışmaların ve açlık krizinin devam ettiğine işaret eden Dujarric, insanların, hayatta kalmak için izin verilen az miktarda yiyecek ve diğer temel ihtiyaç maddelerine erişmek için hayatlarını riske atmaya devam ettikleri bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter Sözcüsü, "Daha bu sabah, İsrail'in militarize gıda dağıtım merkezlerinden birinde onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı yönünde korkunç haberler aldık." ifadelerini kullandı.

Gazze'de, ihtiyaç duyulan temel ihtiyaçların başında gelen yakıt teminin "çok az miktarda" kaldığını belirten Dujarric, "ciddi arz kıtlığı" yüzünden, sağlık merkezleri, telekomünikasyon, su arıtma tesisleri ve atık su arıtma tesisleri dahil hayati önem taşıyan tüm tesislerin faaliyetinin durma noktasında olduğunu vurguladı.

Engelli Filistinlilerin yüzde 80'inden fazlasının tekerlekli sandalyesi yok

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'in saldırılarının ve yerinden etme operasyonlarının devam etmesi nedeniyle Gazze'deki engellilerin yüzde 80'inden fazlasının tekerlekli sandalyelerini kaybettiğini bildirdi.

Dujarric, "İşitme cihazlarını, yürüteçlerini ve hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları birçok cihazı kaybettiler." diye ekledi.

BM ile çalışan kuruluşlardan birinin anketine atıfta bulunan Dujarric, ankette, Gazze halkının hareket kabiliyetlerinin kısıtlanması, insani yardıma erişimlerinin engellenmesi ve patlayıcı mühimmatlara maruz kalma gibi durumların, savunmasız insanların "karşılaştığı birçok zorluktan sadece birkaçı" olduğu sonucuna varıldığını vurguladı.

Dujarric, "Bu felaket durumunun sona ermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ateşkes vakti çoktan geldi. Gazze'ye derhal büyük miktarda insani yardım girmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerekiyor." dedi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Suriye'de, İsrail'in hava saldırıları protesto edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
Bakan Yumaklı: Şarköy'de yerleşim yerlerinde yangının enerjisi düştü
21:32
Bakan Fidan: İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyor
21:20
Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullanıyor
21:07
BMGK, İsrail'in Suriye saldırıları için yarın acil toplanıyor
21:35
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmalarında 2 iddianame hazırlandı
21:09
Suriye'de, İsrail'in hava saldırıları protesto edildi
İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi
İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi
FOTO FOKUS
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ