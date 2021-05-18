BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi
Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gazze'de sivillerin yerinden edilmesinin devam ettiğini vurgulayan Laerke, "Yerinden edilenlerin sayısının 52 binden fazla olduğundan emin olduğumu söyleyebilirim. Bu, aldığım son rakamlar." dedi.
Laerke, Gazze Şeridi'nde BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait 58 okulun 47 bin yerinden edilmiş Filistinliye barınak olduğunu kaydetti.
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'in açılacağını duyurduğunu belirten Laerke, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın da açılması çağrısında bulundu.
Gazze'deki elektrik kesintilerine de değinen Laerke, bölgeye günde sadece 6-8 saat arası elektrik verilebildiğini sözlerine ekledi.
- 14:21
- 14:20
- 14:07
- 14:09
- 14:15