Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 13:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ukrayna'da troleybüs tellerine takılan otomobil devrildi
Troleybüs tellerine takılan otomobil havaya kalkarak ters döndü. Ukrayna’da yaşanan o anları güvenlik kamerası kaydetti.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de meydana gelen olayda, otoyolda hareket eden bir otomobil yoldan geçen bir başka tırın kopardığı troleybüs elektrik tellerine takıldı. Tellere takılan otomobil devrildi.
Sürücü yakalandı
Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu yazdı.
Sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.
Etiketler: Trafik Kazası Ukrayna
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