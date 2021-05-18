Ukrayna’nın başkenti Kiev’de meydana gelen olayda, otoyolda hareket eden bir otomobil yoldan geçen bir başka tırın kopardığı troleybüs elektrik tellerine takıldı. Tellere takılan otomobil devrildi.

Sürücü yakalandı

Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu yazdı.

Sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.