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Dünya
AA 17.12.2024 23:29

BM: İsrail, Gazze'nin kuzeyine insani yardımların ulaşmasını reddetmeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım ulaştırma çabalarının İsrail tarafından reddedilmeye devam ettiğini belirtti.

BM: İsrail, Gazze'nin kuzeyine insani yardımların ulaşmasını reddetmeye devam ediyor
[Fotograf: AA]

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bölgedeki gelişmeleri aktardı.

Sahadaki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin verdiği bilgiye dayanarak Dujarric, "BM öncülüğündeki yardım misyonlarının Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi, özellikle kuşatma altındaki bölgelere ulaşmaya çalışanlar, büyük çoğunlukla reddediliyor." diye konuştu.

Dujarric, OCHA'nın, en son bugün kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerine yiyecek ve su götürmeyi planlayan üç insani yardım misyonunun da İsrail yetkilileri tarafından bir kez daha reddedildiğini belirterek "BM, aralık ayının başından bu yana kuşatma altındaki bölgelere 40 kez ulaşmaya çalıştı, bunlardan 38'i reddedildi ve ikisi de engellendi." dedi.

Gazze'de sivilleri koruması ve insani temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekliliğini vurgulayan Dujarric, İsrail'e bölgede BM ve insani yardım ortaklarının çalışmalarını kolaylaştırma çağrısında bulundu.

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