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Dünya
AA 12.10.2023 06:50

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Gazze'de insani ateşkes yapılmalı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'de durumun çok tehlikeli olduğunu belirterek, insani ateşkes çağrısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Gazze'de insani ateşkes yapılmalı
[Fotograf: AP]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Gazze Sorumlusu Hamade el-Beyari, ofisin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu aşamada birinci dereceden yapılması gereken, ateşkes ya da insani ateşkes. Böylece, yardım çalışanları, durumları değerlendirme imkanı bulabilir. Biz, şu ana dek sahada, durumları değerlendirecek güvenli bir ortam bulamadık" ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi'nde durumun gerçekten tehlikeli olduğu belli, zorlayıcı şartlar hiç olmadığı kadar ağır olabilir" diyen Beyari, bu şartlarda insani yardımların sunulmasının da tehlikelerle çevrili olduğuna işaret etti.

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Gazze'de 'çevre ve sağlık felaketi' yaşanabilir

Beyari kentteki insani duruma ilişkin, şunları aktardı:

"Tek elektrik santrali yakıt olmadığı için çalışmasını durdurmak zorunda kaldı. Bu da Gazzelileri sağlık ve su hizmeti almak konusunda olumsuz etkileyecek. Kaynak sıkıntısı var, dış dünya ile Gazze arasındaki geçiş kapıları tamamen kapalı, kentte tedarik zinciri kopuk."

Gazze Şeridi'nde elektrik tamamen kesildi
Gazze Şeridi'nde elektrik tamamen kesildi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından hazırlanmış merkezlere sığınanların sayısının 280 bini aştığına dikkati çeken Beyari, Ajansa bağlı bazı merkezlerin de sığınanları karşılamaya uygun olmadığını belirtti.

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